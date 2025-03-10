В Петербурге усилили борьбу с нелегальной торговлей цветами

Эфирная новость 21 0

В преддверии Международного женского дня в городе изъяли три тысячи букетов тюльпанов и мимозы у подпольных продавцов.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Три тысячи букетов тюльпанов и мимозы изъяли у нелегальных продавцов в Петербурге.

Проверки у метро усилили в связи с Международным женским днем. Именно там в праздники традиционно разворачивается стихийная торговля.

Рейды провели как в центре города, так и в спальных районах. Такая торговля не только наносит ущерб честным продавцам и бюджету. Стихийные точки мешают пассажирам подземки, затрудняя трафик, особенно в часы пик.

Изъятые цветы уже завяли на складе. Нарушителям придется заплатить штрафы. Юридическим лицам грозит до 200 тысяч рублей, рядовым гражданам — до пяти тысяч.

+6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
88.39
-0.75 95.44
-1.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

20:12
«Цветы — не романтичный подарок»: Дмитрий Чеботарев редко балует свою жену подарками
19:58
Опасные болезни: с чем связаны боль и пульсация в висках
19:37
Петербургские коммуналки незаконно превращают в хостелы
19:22
Трамп повышает ставки: США поставили Украине новое условие возвращения помощи
19:10
В Петербурге усилили борьбу с нелегальной торговлей цветами
18:55
Строительство новых школ: как прошла встреча Путина с главой Пермского края

Сейчас читают

«Нема грошей»: МВФ вдвое сократил новый транш Киеву за невыполнение условий кредита
Маэстро советской музыки: Александр Зацепин празднует 99-летие
«Я догадывалась»: мама SHAMAN об отношениях сына с Мизулиной
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской