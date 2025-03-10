В Петербурге усилили борьбу с нелегальной торговлей цветами
В преддверии Международного женского дня в городе изъяли три тысячи букетов тюльпанов и мимозы у подпольных продавцов.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru
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Три тысячи букетов тюльпанов и мимозы изъяли у нелегальных продавцов в Петербурге.
Проверки у метро усилили в связи с Международным женским днем. Именно там в праздники традиционно разворачивается стихийная торговля.
Рейды провели как в центре города, так и в спальных районах. Такая торговля не только наносит ущерб честным продавцам и бюджету. Стихийные точки мешают пассажирам подземки, затрудняя трафик, особенно в часы пик.
Изъятые цветы уже завяли на складе. Нарушителям придется заплатить штрафы. Юридическим лицам грозит до 200 тысяч рублей, рядовым гражданам — до пяти тысяч.
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