Дюмин объяснил значение новой комиссии Госсовета по поддержке участников СВО

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Поддержка наших бойцов остается приоритетом властей с первых дней спецоперации.

Новая комиссия Госсовета: как будут поддерживать участников СВО и их семьи

Фото: Рюмин Александр/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании новой комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и их семей. Помощник главы государства, секретарь Госсовета Алексей Дюмин прокомментировал необходимость этого шага.

По словам Алексея Дюмина, поддержка участников СВО и их семей была и остается приоритетом для РФ.

«В решение этой задачи включились все органы власти, общественные организации, представители бизнеса. Основную работу проводит фонд «Защитники Отечества», — отметил он.

Создание новой комиссии, указал Дюмин, направлено на координацию усилий федеральных и региональных властей, а также на повышение эффективности работы по поддержке ветеранов СВО. Кроме того, комиссия займется разработкой комплексных решений, которые помогут ветеранам и их семьям в различных аспектах жизни.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, назначенный главой комиссии, уже имеет богатый опыт в этой сфере.

«Его боевое прошлое и успешный опыт работы на посту главы региона будут способствовать решению всех вопросов деятельности комиссии», — отметил помощник президента РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошла встреча Путина с женами и матерями участников СВО.

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