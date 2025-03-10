Умер автор текста гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

Ему было 86 лет.

Автор слов гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров умер в возрасте 86 лет

Фото: ВКонтакте/Президентская библиотека в Коми/rcpb_komi

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Умер автор гимна Санкт-Петербурга, поэт Олег Чупров. Об этом сообщил комитет по культуре города.

Чупрову принадлежит знаменитая строка «Державный град коронован красотою», которая стала неотъемлемой частью гимна Санкт-Петербурга. Эти слова были положены на музыку композитора Рейнгольда Глиэра.

На счету поэта — 15 книг стихов и песен. Его произведения звучали в исполнении таких именитых артистов, как Иосиф Кобзон и Эдуард Хиль.

Чупров начинал свой путь в литературе в 1960-х, а в 1974 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. В 1991 году стал членом Союза писателей СССР. В 1966 году его стихи впервые увидели свет в сборнике «Перекличка». Первая самостоятельная книга поэта — «Свидание с отцом» — вышла в 1989 году.

В комитете по культуре выразили соболезнования родным и близким Олега Акимовича. Ему было 86 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заслуженная артистка РФ Татьяна Говорова умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.

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