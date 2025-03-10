Заслуженная артистка РФ Татьяна Говорова умерла в машине по дороге в больницу

Актриса была супругой звезды «Операции «Ы» Виктора Павлова.

Заслуженная артистка России Татьяна Говорова скончалась 9 марта на 85-м году жизни. Актриса ушла из жизни прямо в машине скорой помощи по дороге в больницу. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Предварительная причина смерти Говоровой — острая сердечная недостаточность.

Информацию о кончине артистки подтвердили и в Театре имени Ермоловой, где она служила с 1961 года. Коллеги вспоминают ее как талантливую актрису и доброго человека.

«Очень трудно поверить в эту утрату», — сообщили коллеги усопшей.

В репертуаре Татьяны Говоровой десятки ролей, включая работы в спектаклях «Время и семья Конвей», «Мы не одни, дорогая», «Теория невероятности».

Говорова была замужем за актером Виктором Павловым, который ушел из жизни в 2006 году. Он известен по таким фильмам, как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Место встречи изменить нельзя».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге на 82-м году жизни скончался композитор Геннадий Банщиков.