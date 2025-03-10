Заслуженная артистка РФ Татьяна Говорова умерла в машине по дороге в больницу

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 54 0

Умерла заслуженная актриса России Татьяна Говорова в возрасте 84 лет

Умерла актриса Татьяна Говорова

Фото: Красильников Станислав/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса была супругой звезды «Операции «Ы» Виктора Павлова.

Заслуженная артистка России Татьяна Говорова скончалась 9 марта на 85-м году жизни. Актриса ушла из жизни прямо в машине скорой помощи по дороге в больницу. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Предварительная причина смерти Говоровой — острая сердечная недостаточность.

Информацию о кончине артистки подтвердили и в Театре имени Ермоловой, где она служила с 1961 года. Коллеги вспоминают ее как талантливую актрису и доброго человека.

«Очень трудно поверить в эту утрату», — сообщили коллеги усопшей.

В репертуаре Татьяны Говоровой десятки ролей, включая работы в спектаклях «Время и семья Конвей», «Мы не одни, дорогая», «Теория невероятности».

Говорова была замужем за актером Виктором Павловым, который ушел из жизни в 2006 году. Он известен по таким фильмам, как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Место встречи изменить нельзя».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге на 82-м году жизни скончался композитор Геннадий Банщиков.

+6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:09
МВФ сократил сумму новых выплат Украине за невыполнение условий кредита
16:58
Россия и США запросили экстренные консультации ООН по ситуации в Сирии
16:45
От анорексии и зависимостей до духовных практик: что известно о муже Митрошиной
16:36
ФСБ разоблачила британских шпионов, работавших под прикрытием посольства
16:25
Чаку Норрису — 85! Как мастер боевых искусств стал звездой кино и героем мемов
16:14
Все участники спецоперации получат статус ветеранов боевых действий

Сейчас читают

«Нема грошей»: МВФ вдвое сократил новый транш Киеву за невыполнение условий кредита
Лента «Красный шелк» собрала в прокате полмиллиарда рублей
«Я догадывалась»: мама SHAMAN об отношениях сына с Мизулиной
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской