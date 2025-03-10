«Фантастическая страна»: внук Шарля де Голля высказал свое мнение о России

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Внук Шарля де Голля назвал РФ фантастической страной с большими возможностями

Внук Шарля де Голля назвал Россию фантастической страной с большими возможностям

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Он обратил внимание на экономику страны, а также ее культуру и ценности.

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил в беседе с «Известиями», что Россия — это фантастическая страна с большими возможностями.

«Что касается России, то это фантастическая страна. Это страна, которая предлагает большие возможности. Для меня это социально-экономическая модель стабильности и защиты фундаментальных ценностей», — сказал де Голль.

Де Голль обратил особое внимание на степень развития экономики России. Он уверен, что страна справилась с тем, чтобы успешно диверсифицировать эту сферу и впоследствии достичь высоких темпов роста. При этом российская культура продолжает развиваться, а граждане остаются глубоко искренними и высоконравственными людьми.

«И я горжусь вашей моделью. Моя борьба также заключается в том, чтобы рассказать о России, о вашем народе, объяснить, что такое русская душа. Вы глубокие, искренние люди, вы не любите предательства, у вас фантастическая культура», — сказал внук генерала.

Он добавил, что Франция со времен президентского срока его деда свершениями и достижениями похвастаться не может. Особенно шаткое положение страна занимает на международной арене: Париж испортил отношения со всеми странами, в том числе и с африканскими государствами.

«Я приглашаю всех <…> французов приехать в Россию. Потому что здесь безопасно, здесь фантастическая культура, здесь спокойно,<…> просто, потому что есть любовь к стране и все те ценности, которых нам не хватает во Франции и Европе», — обратился к согражданам де Голль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что внук Шарля де Голля обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в распространении хаоса.

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