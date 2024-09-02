Внук Шарля де Голля обвинил Макрона в распространении хаоса: «Полное отсутствие реализма»

По мнению политика, действующий президент Франции «выступает в роли арбитра нестабильности, которую он сам создал».

Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля — финансист, инвестор и общественный деятель, выступающий за сотрудничество между странами и осуждающий политику Запада — высказался о роли действующего французского лидера Эммануэля Макрона в дестабилизации страны.

В интервью «Известиям» он раскритиковал главу государства и обвинил в царящем во Франции хаосе. Макрон, по мнению де Голля, использует конфликт на Украине исключительно ради себя — чтобы оставаться у власти. Для него очевидно, что ситуация срежиссирована Соединенными Штатами и их союзниками с целью расшатать Европу. Его бесконечные конференции «ради мира» не дают результатов, а втягивание Франции только наращивает напряженность.

«Я вижу полное отсутствие реализма у наших властей. Все заявления Макрона — это политический театр. Безрассудным стремлением к войне он пытается заполнить политический вакуум, созданный отсутствием парламентского большинства и здравой политической программы», — заявил де Голль.

Макрон, уверен он, продолжил и усугубил процесс разрушения страны, который начался еще до его президентства — убиты дух и независимость нации. У Парижа больше нет голоса в мире, несмотря на связи с другими государствами, которые выстраивались веками. Де Голль считает, что нынешний лидер сознательно идет на невыгодные решения и не решает проблемы, чтобы остаться у власти и выступать «в роли арбитра нестабильности, которую он сам создал».

Ранее, писал 5-tv.ru, во Франции инициировали импичмент Эммануэлю Макрону.