«Я представитель манипуляторов»: Меньщиков рассказал, как воздействует на людей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 41 0

Шоумен Степан Меньщиков манипулирует с позиции жертвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Шоумен умеет находить подход к любому человеку.

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков является представителем манипуляторов. Даже если оппонент сильнее, шоумен найдет способ на него повлиять. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере и пресс-показе драматического триллера «Последний день рождения».

«Я представитель манипуляторов», — признался шоумен.

Меньщиков рассказал, что манипулировать можно любым человеком. Даже в ситуациях, когда оппонент превосходит вас, можно найти обходной путь.

«Я могу манипулировать, будучи жертвой. Если я вижу, что человек сильнее и у него больше власти, чем у меня, я могу прикинуться жертвой и таким образом манипулировать с позиции жертвы. Я тоже буду манипулировать», — объяснил шоумен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда «Дома-2» Степан Меньщиков лечится от зависимости в Таиланде. Шоумен рассказал об условиях жизни в этой стране. Он отметил, что Таиланд — государство свободных нравов, на территории которого можно делать все, что угодно, если это не приносит вреда окружающим.

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