Паразиты-фантомы: пенсионерка заработала язву на фоне несуществующей болезни

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

В Нижнем Новгороде женщина пыталась удалить несуществующих паразитов ножницами

Паразиты-фантомы: пенсионерка заработала язву на фоне несуществующей болезни

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Также пациентка показала извлеченных за время самолечения «гельминтов».

Жительница Нижнего Новгорода долгое время лечилась от паразитов в домашних условиях, однако после прихода в больницу оказалось, что ее болезнь была выдуманной. Об этом пресс-служба Приволжского исследовательского медицинского университета Нижнего Новгорода написала в Telegram-канале.

Несколько месяцев пожилая женщина надеялась самостоятельно справиться с дискомфортными ощущениями под кожей, а черные точки на носу и вовсе принимала за «яйца паразитов».

Пациентке казалось, что состояние здоровья постоянно ухудшалось и, как следствие, она перестала правильно питаться и крепко спать. Также «болеющая» успела похудеть на семь килограммов и начала избегать общения с близкими людьми.

Боролась с «паразитами» женщина при помощи игл, пинцета и ножниц, поэтому на носу после чрезмерных манипуляций колюще-режущими предметами появилась язва.

В медицинском учреждении рассказали, что никаких паразитов у нее нет и не было. Несмотря на это, женщина продемонстрировала контейнер с «гельминтами», которые оказались не чем иным, как фрагментами кожи, волосами и текстильными волокнами. Анализы крови пациентки также не показали отклонений от нормы.

«Клиническая картина соответствует паразитарному бреду — психическому расстройству, при котором пациент убежден в наличии паразитов под кожей при их фактическом отсутствии», — объяснила ассистент кафедры кожных и венерических болезней Ксения Ускова.

После заживляющей язву эпителизирующей терапии врачи посоветовали женщине проконсультироваться с психиатром. Уточнялось, что пенсионерка прекратила самоповреждения и старается соблюдать врачебные рекомендации.

Ранее 5-tv.ru писал, как паразиты проникают в организм человека.

+8° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
88.39
-0.75 95.44
-1.42
Какая ты героиня корейских дорам по знаку зодиака

Последние новости

16:09
Операция «Поток»: как российские штурмовики застали врага врасплох
16:00
Ученик нижегородской школы напал с ножом на одноклассников
15:58
«Это так глупо и смешно выглядит»: Катя Лель отреагировала на выпад Вики Цыгановой
15:45
Не лотерея, а стратегия: как увеличить стоимость квартиры перед продажей
15:30
Паразиты-фантомы: пенсионерка заработала язву на фоне несуществующей болезни
15:28
Пополнение в семье: что за красавец поселился в квартире Татьяны Булановой

Сейчас читают

«Сотни боевых беспилотников»: массовая атака дронов ВСУ на Москву и область
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской