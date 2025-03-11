Паразиты-фантомы: пенсионерка заработала язву на фоне несуществующей болезни

Также пациентка показала извлеченных за время самолечения «гельминтов».

Жительница Нижнего Новгорода долгое время лечилась от паразитов в домашних условиях, однако после прихода в больницу оказалось, что ее болезнь была выдуманной. Об этом пресс-служба Приволжского исследовательского медицинского университета Нижнего Новгорода написала в Telegram-канале.

Несколько месяцев пожилая женщина надеялась самостоятельно справиться с дискомфортными ощущениями под кожей, а черные точки на носу и вовсе принимала за «яйца паразитов».

Пациентке казалось, что состояние здоровья постоянно ухудшалось и, как следствие, она перестала правильно питаться и крепко спать. Также «болеющая» успела похудеть на семь килограммов и начала избегать общения с близкими людьми.

Боролась с «паразитами» женщина при помощи игл, пинцета и ножниц, поэтому на носу после чрезмерных манипуляций колюще-режущими предметами появилась язва.

В медицинском учреждении рассказали, что никаких паразитов у нее нет и не было. Несмотря на это, женщина продемонстрировала контейнер с «гельминтами», которые оказались не чем иным, как фрагментами кожи, волосами и текстильными волокнами. Анализы крови пациентки также не показали отклонений от нормы.

«Клиническая картина соответствует паразитарному бреду — психическому расстройству, при котором пациент убежден в наличии паразитов под кожей при их фактическом отсутствии», — объяснила ассистент кафедры кожных и венерических болезней Ксения Ускова.

После заживляющей язву эпителизирующей терапии врачи посоветовали женщине проконсультироваться с психиатром. Уточнялось, что пенсионерка прекратила самоповреждения и старается соблюдать врачебные рекомендации.

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