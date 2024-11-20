«Дверные ручки и поручни»: как паразиты проникают в организм человека

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 56 0

Педиатр Мальцова: заразиться паразитами можно через дверные ручки и стейки

«Дверные ручки и поручни»: как паразиты проникают в организм человека

Фото: 5-tv.ru

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Очень важно пристально наблюдать за собственным телом, чтобы не спутать симптомы паразитарных инфекций с другими заболеваниями.

Существует много способов, при помощи которых паразиты могут проникнуть в человеческий организм. Как предотвратить заражение паразитарными инфекциями и на какие симптомы стоит обращать внимание — в беседе с Lenta.ru рассказала педиатр и нутрициолог Марина Мальцова.

По словам эксперта, помимо плохой гигиены к заражению паразитами могут привести животные, насекомые, неочищенная вода и сырая пища (суши, стейки).

«Еще один фактор риска — дверные ручки, выключатели и поручни в общественном транспорте: если не мыть руки, все эти поверхности могут накапливать инфекции и передаваться при прикосновении ко рту или глазам. Не стоит забывать, что паразиты могут скрываться в грязной воде, почве или на вещах, с которыми человек контактирует — особенно в экзотических странах, на даче, во время походов и пикников», — подчеркнула врач-педиатр.

Марина Мальцова также отметила, что симптомы паразитарных инфекций могут сильно напоминать другие заболевания. При этом к основным из них эксперт отнесла высыпания на коже, резкое снижение веса, нестабильное эмоциональное состояние, нарушение сна, а также постоянную усталость.

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