Минтранс может приравнять пользователей электросамокатов к водителям авто

Министерство транспорта России подготовило новый проект изменений в правила дорожного движения (ПДД), которые уравнивают в правах пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) с водителями автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Документ предполагает, что владельцы средств индивидуальной мобильности станут полноправными участниками дорожного движения с обязательствами и ответственностью, как у водителей. Однако для электросамокатов, велосипедов и мопедов будет предусмотрено различие в правилах. В частности, проект запрещает передвижение на СИМ с пассажирами независимо от конструкции устройства.

Кроме того, в рамках новых правил предлагается ограничить скорость подобных устройств до 10 километров в час в зонах с пешеходным движением для обеспечения безопасности людей. Важным моментом становится и более строгий контроль за движением СИМ в зонах с возможным неожиданным появлением пешеходов, таких как арки или углы зданий.

«Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала», — добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минтранс выступил за ограничение возраста для езды на электросамокатах.