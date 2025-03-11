Минтранс может приравнять пользователей электросамокатов к водителям авто

Дарья Корзина
Дарья Корзина 17 0

Изменения предполагают более строгий контроль за пользованием средств индивидуальной мобильности.

Минтранс может приравнять пользователей электросамокатов к водителям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министерство транспорта России подготовило новый проект изменений в правила дорожного движения (ПДД), которые уравнивают в правах пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) с водителями автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Документ предполагает, что владельцы средств индивидуальной мобильности станут полноправными участниками дорожного движения с обязательствами и ответственностью, как у водителей. Однако для электросамокатов, велосипедов и мопедов будет предусмотрено различие в правилах. В частности, проект запрещает передвижение на СИМ с пассажирами независимо от конструкции устройства.

Кроме того, в рамках новых правил предлагается ограничить скорость подобных устройств до 10 километров в час в зонах с пешеходным движением для обеспечения безопасности людей. Важным моментом становится и более строгий контроль за движением СИМ в зонах с возможным неожиданным появлением пешеходов, таких как арки или углы зданий.

«Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала», — добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минтранс выступил за ограничение возраста для езды на электросамокатах.

+8° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
88.39
-0.75 95.44
-1.42
Какая ты героиня корейских дорам по знаку зодиака

Последние новости

16:09
Операция «Поток»: как российские штурмовики застали врага врасплох
16:00
Ученик нижегородской школы напал с ножом на одноклассников
15:58
«Это так глупо и смешно выглядит»: Катя Лель отреагировала на выпад Вики Цыгановой
15:45
Не лотерея, а стратегия: как увеличить стоимость квартиры перед продажей
15:30
Паразиты-фантомы: пенсионерка заработала язву на фоне несуществующей болезни
15:28
Пополнение в семье: что за красавец поселился в квартире Татьяны Булановой

Сейчас читают

«Сотни боевых беспилотников»: массовая атака дронов ВСУ на Москву и область
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской