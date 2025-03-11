«На каждом шагу»: Наталья Соловей пожаловалась на абьюзеров

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 35 0

Певица Наталья Соловей неоднократно сталкивалась с абьюзерами

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Певицей неоднократно пытались манипулировать окружающие ее люди.

Манипуляторы и абьюзеры составляют 90% населения. Такое мнение выразила 5-tv.ru певица Наталья Соловей на премьере драматического триллера «Последний день рождения».

По словам исполнительницы, она неоднократно сталкивалась с манипуляторами и нарциссами в своей жизни. Избежать встречи с ними практически невозможно, поскольку, как она вычитала в одной статье, 90% населения составляют именно такие люди. Некоторые из них могут оказаться близкими друзьями или родными.

«В том числе наши родители. И в том числе наши дети. Вот мой ребенок точно, однозначно манипулятор и абьюзер. Особенно как они в детстве начинают себя вести, газлайтят нас на каждом шагу», — ответила Соловей.

Газлайтинг — это психическое насилие, которое заключается в том, что человек начинает сомневаться в собственной адекватности, эмоциях и чувствах. Нередко в свой адрес можно услышать: «Ты преувеличиваешь», «Не было такого», «Я так себя не вел», «Ты себе надумываешь» и много другое.

Кроме того, манипуляторами могут быть и маленькие дети, проявляющие эмоциональное насилие не только в сторону сверстников, но и родителей. Они устраивают показные истерики, прекрасно осознавая происходящее.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков признался, как воздействует на людей и манипулирует ими.

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«На каждом шагу»: Наталья Соловей пожаловалась на абьюзеров

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