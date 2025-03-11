Поставки нефти из РФ в Венгрию приостановлены из-за атаки ВСУ на «Дружбу»

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Будапешт обвинил Еврокомиссию в нарушении гарантий безопасности энергетической инфраструктуры.

Фото, видео: © РИА Новости/Егор Еремов; 5-tv.ru

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Поставки российской нефти в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского беспилотника на измерительную станцию трубопровода «Дружба». Об этом сообщил сегодня глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он обсудил новую угрозу, которая возникла для энергетической безопасности республики с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком.

Будапешт расценивает действия Киева как посягательство на суверенитет.

«Из-за ночной атаки беспилотников поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу „Дружба“ пришлось временно приостановить. Мы считаем нападения на энергетическую инфраструктуру неприемлемыми. Мы неоднократно разъясняли нашу позицию в Брюсселе, и Еврокомиссия дала гарантию, что атак на энергетическую инфраструктуру Венгрии не будет. К сожалению, это уже десятый раз, когда Еврокомиссия нарушает свои обещания», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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