Сезонные изменения весной влияют на сердечно-сосудистую систему

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Анна Криушина
Анна Криушина 24 0

Кардиолог Шубитидзе: весенние перемены влияют на сердце

Весна и сердце: как сезонные изменения влияют на сердечно-сосудистую систему

Фото: 5-tv.ru

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Один из важных факторов — увеличение физической активности.

Сезонные изменения весной могут оказывать негативное влияние на здоровья. Это связано с несколькими факторами. Об этом Газете.ру рассказал врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе.

Прежде всего, играет роль температура. С потеплением сердце начинает работать активнее, напоминает врач, а значит, и нагрузка на него увеличивается.

Этому же способствует и второй фактор — увеличение физической активности. Прогулки и спорт, конечно, полезны для сердца, но, главное — не перегружать себя. Врач советует начинать с легких упражнений и постепенно увеличивать нагрузку.

Влияет на работу сердца и наше настроение, психоэмоциональное состояние. Всем известное «весеннее обострение» может застать врасплох каждого и, например, вылиться в депрессию или стресс. Это тоже излишняя нагрузка для сердечно-сосудистой системы.

«Регулярно проверяйте свои показатели здоровья. При первых признаках дестабилизации не откладывайте визит к врачу», — резюмировал Иосиф Шубитидзе.

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