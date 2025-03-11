«Не зря боролись»: Стриженова показала вышедшего на сцену после инсульта Носкова

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 51 0

Стриженова показала вышедшего на сцену после перенесенного инсульта Носкова

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Instagram*/strizhenovae; 5-tv.ru

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Певец продолжает давать концерты, несмотря на проблемы со здоровьем.

Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в личном блоге трогательные кадры с заслуженным артистом РФ Николаем Носковым, который так и не смог до конца восстановиться после перенесенного семь лет назад инсульта.

Несмотря на это, певец продолжает давать концерты. И на последнем его выступлении, прошедшем в Нижнем Новгороде, как раз побывала Стриженова.

«Для меня это невероятное чудо! Когда после тяжелейшего инсульта речь до конца не восстановилась, Николай выходит на сцену и голос звучит с такой силой и интонацией, что сердце замирает!» — поделилась Екатерина.

После концерта Стриженова пришла за кулисы, чтобы в знак благодарности вручить артисту букет цветов. Она расцеловала его и произнесла: «Не зря боролись!»

Николай Носков перенес инсульт семь лет назад. Он по сей день продолжает бороться с последствиями болезни. Правая сторона его тела до сих пор парализована, а также остаются проблемы с речью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, по какой причине Филипп Киркоров экстремально похудел на 30 килограммов.

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