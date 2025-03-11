«Умерла вместе с ним»: Натали подготовила себе место на кладбище рядом с мужем

Певица специально заказала двойной монумент после смерти супруга.

Певица Натали подготовила себе место на кладбище рядом с мужем, Александром Рудиным, который ушел из жизни около двух лет назад. Об этом рассказал 7Дней.ru.

В день рождения Александра, которому 11 марта могло бы исполниться 55 лет, Натали опубликовала трогательный пост в своих социальных сетях. В нем она поделилась снимком памятника на могиле мужа и призналась, что специально заказала двойной монумент — с намерением, что покоится она будет рядом с любимым.

«11 марта! Сегодня Саше — 55! Было бы… Моему бесконечно любимому. На фото — начало и конец нашей сказочной истории. Но не любви! Да, конечно, та, прежняя я, умерла вместе с ним. В таком союзе по-другому и быть не может! Вторая часть памятника облегчила мне это понимание и подтверждение. Сегодня я какая-то другая женщина с необъятной благодарностью и теплейшей памятью в сердце, что в моей жизни была такая животворящая история любви и смерти!» — написала Натали.

Проблемы со здоровьем у Александра Рудина начались после болезни COVID. Пара два года боролась с ее последствиями, однако они оказались куда более разрушительными, чем они ожидали. Артистка признавалась, что такая борьба изменила не только здоровье его организма, но и психическое состояние. Она назвала это состояние «смертью при жизни».

По словам Натали, болезнь вызвала у мужа органическую депрессию, сильно повлиявшую на работу мозга, особенно на сосудистую систему. Вместо того чтобы искать поддержку у близких, он все чаще уходил в себя. Появились панические атаки, а любые попытки помочь сталкивались с его отказом. Постепенно его мир сузился до одиночества и страха, и каждый новый день становился настоящим испытанием. Супруг звезды эстрады покончил с собой в июле 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Натали трогательно обратилась к покойному мужу.