«Умерла вместе с ним»: Натали подготовила себе место на кладбище рядом с мужем

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Певица Натали зарезервировала себе место на кладбище рядом с мужем

«Умерла вместе с ним»: Натали подготовила себе место на кладбище рядом с мужем

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица специально заказала двойной монумент после смерти супруга.

Певица Натали подготовила себе место на кладбище рядом с мужем, Александром Рудиным, который ушел из жизни около двух лет назад. Об этом рассказал 7Дней.ru.

В день рождения Александра, которому 11 марта могло бы исполниться 55 лет, Натали опубликовала трогательный пост в своих социальных сетях. В нем она поделилась снимком памятника на могиле мужа и призналась, что специально заказала двойной монумент — с намерением, что покоится она будет рядом с любимым.

«11 марта! Сегодня Саше — 55! Было бы… Моему бесконечно любимому. На фото — начало и конец нашей сказочной истории. Но не любви! Да, конечно, та, прежняя я, умерла вместе с ним. В таком союзе по-другому и быть не может! Вторая часть памятника облегчила мне это понимание и подтверждение. Сегодня я какая-то другая женщина с необъятной благодарностью и теплейшей памятью в сердце, что в моей жизни была такая животворящая история любви и смерти!» — написала Натали.

Проблемы со здоровьем у Александра Рудина начались после болезни COVID. Пара два года боролась с ее последствиями, однако они оказались куда более разрушительными, чем они ожидали. Артистка признавалась, что такая борьба изменила не только здоровье его организма, но и психическое состояние. Она назвала это состояние «смертью при жизни».

По словам Натали, болезнь вызвала у мужа органическую депрессию, сильно повлиявшую на работу мозга, особенно на сосудистую систему. Вместо того чтобы искать поддержку у близких, он все чаще уходил в себя. Появились панические атаки, а любые попытки помочь сталкивались с его отказом. Постепенно его мир сузился до одиночества и страха, и каждый новый день становился настоящим испытанием. Супруг звезды эстрады покончил с собой в июле 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Натали трогательно обратилась к покойному мужу.

+6° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
86.57
-1.82 93.66
-1.78
Какая ты героиня корейских дорам по знаку зодиака

Последние новости

23:59
«Умерла вместе с ним»: Натали подготовила себе место на кладбище рядом с мужем
23:38
Самый надежный способ: как сохранить и приумножить деньги в 2025 году
23:19
Самое лучшее: в чем преимущество российских суперфудов перед иностранными
23:00
Первый советский фильм-катастрофа: как снимали «Экипаж»
22:52
Трамп надеется получить согласие Путина на прекращение огня на Украине
22:31
Украина согласна прекратить боевые действия и начать переговоры о мире

Сейчас читают

Украина согласна прекратить боевые действия и начать переговоры о мире
«Агония режима»: что на самом деле скрывается за самой массовой атакой ВСУ на Москву
«Лет на 25 точно совершил»: отправится ли муж Блиновской в колонию вслед за женой
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской