«С теплейшей памятью»: певица Натали трогательно обратилась к покойному мужу

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Певица Натали трогательно обратилась к покойному мужу

Певица Натали, чей муж покончил с собой, трогательно обратилась к нему в его ден

Фото: © РИА Новости/Станислав Жданов

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В июле 2024 года ее супруг Александр Рудин трагически погиб.

Певица Натали трогательно обратилась к покойному мужу — продюсеру Александру Рудину — в день его рождения. Знаменитость опубликовала пост в своем блоге.

Звезда отметила, что в этот день Александру могло бы исполнится 55 лет. Она также разместила свадебную фотографию, которая символизирует «начало сказочной истории» супругов.

текстСвадьба певицы Натали и Александра Рудина. Telegram/Натали/natali_star74

Певица призналась, что после смерти Александра ее жизнь разделилась на «до» и «после». Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы пережить эту потерю и осознать, что теперь ее муж «в другом измерении».

«Сегодня я — какая-то другая женщина, с необъятной благодарностью и теплейшей памятью в сердце, что в моей жизни была такая животворящая история любви и смерти!» — написала она.

По словам знаменитости, даже после смерти мужа она чувствует его поддержку и старается замечать знаки, которые он посылает. Иногда супруг даже «предостерегает» Натали от ошибок.

«С днем рождения, Саша! Благословляю твой день рождения!» — заключила певица.

В июле 2024 года Александр Рудин совершил самоубийство. Натали не могла принять новую реальность и на полтора года ушла в себя.

Только в декабре 2024 года певица честно рассказала в интервью Лере Кудрявцевой, что такое решение супруга стало для нее ударом и она до сих пор пытается принять случившееся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Натали раскрыла тайну смерти мужа.

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