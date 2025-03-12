Женщина умерла после липосакции в одной из частных клиник Петербурга

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Возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Великжанин; 5-tv.ru

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В Петербурге следователи допрашивают сотрудников частной клиники, где пациентка умерла после липосакции.

Ситуация развивалась стремительно — от рокового вмешательства до трагедии прошло всего 30 часов. На следующий день после операции самочувствие женщины резко ухудшилось. Она попала в реанимацию городской больницы, но спасти ее не смогли.

«Известиям» удалось пообщаться с директором медучреждения. Он утверждает, что персонал невиновен.

«Как мы предполагаем, и этот диагноз, насколько знаю, подтвердился на вскрытии — легочная тромбоэмболия… Смерть скоропостижная. Не получилось спасти», — добавил Дмитрий Мокроусов, генеральный директор клиники «Балт Мед».

Год назад пациентка уже делала липосакцию в том же медицинском центре. Осложнений не было. После ее смерти возбуждено уголовное дело, изъята документация, назначены экспертизы.

Но в самой клинике о трагедии ничто не напоминает. В холле многолюдно, пациенты ждут приема.

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