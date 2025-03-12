Бобер может оставить без воды тысячи словаков
В Словакии бобер-строитель, увлекшись возведением плотины, поставил под угрозу водоснабжение пяти тысяч местных жителей.
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/A. von Dueren; 5-tv.ru
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В Словакии хотят переселить бобра, который долго и методично строил плотину в местном национальном парке. Но, видимо, перестарался.
Теперь его деятельность угрожает оставить без питьевой воды пять тысяч местных жителей.
Дело в том, что животное построило свою плотину прямо рядом с очистительной установкой и местом, откуда люди забирали чистую воду. В пресс-службе заповедника отметили, что стараются решить проблему миром. Для этого даже встретились с экоактивистами.
Для отвода воды предполагается протянуть новую трубу, а деревья, которые грызут бобры, оградить специальными сетками.
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