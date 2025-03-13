Московские предприятия значительно увеличили выпуск химической продукции

Это стало возможным благодаря поддержке города, способствующей модернизации производства.

Производство химической продукции в Москве заметно увеличилось в январе 2025 года. Объем вырос на 34,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, власти города активно поддерживают местных производителей, что способствует созданию инновационных решений и укреплению технологического суверенитета страны.

«Сегодня в этой отрасли задействовано около 260 предприятий, на которых работают свыше 25 тысяч сотрудников», — сообщил Ликсутов.

В частности, московские предприятия в январе выпустили около 3,8 тысячи тонн материалов для покрытий, более 7,2 тысячи тонн моющих средств, свыше тысячи тонн жидкого мыла и миллионы единиц косметических средств. Продукция, включая средства для волос, макияжа и ухода за кожей, пользуется спросом не только в Москве, но и за пределами столицы.

Министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов отметил, что благодаря государственной поддержке предприятия активно расширяют экспорт, повышают качество продукции и увеличивают объемы отгрузки. В январе 2025 года этот показатель составил более 20,3 миллиарда рублей — на 50% больше, чем год назад.

Для стимулирования роста и улучшения инвестиционного климата в Москве действует более 20 мер поддержки, включая льготное кредитование и возможность аренды земельных участков по сниженным ставкам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Собянин продлил программу льготного кредитования промышленности в Москве.