Собянин продлил программу льготного кредитования промышленности в Москве

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 15 0

С момента ее запуска поддержку получили больше 100 предприятий.

Собянин продлил программу льготного кредитования промышленности в Москве

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

В Москве продлена программа льготного кредитования промышленности. В 2025 году максимальный размер займа будет увеличен с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок — с трех до пяти лет. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Компании смогут направить денежные средства на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры, реализацию высокотехнологичных проектов», — говорится в сообщении.

С июля прошого года, напомнил градоначальник, программой также могут воспользоваться инвесторы, развивающие в городе спортивную инфраструктуру. Чтобы получить льготную ставку, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

После одобрения заявки заключается договор о компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту.

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