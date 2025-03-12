Родительские субботы в Великий пост 2025 года: что можно и нельзя делать

Родительские субботы, которые посвящены памяти умерших, в этом году выпадают на 15, 22 и 29 марта. Почему именно в эти дни православные верующие обращаются к своим усопшим родственникам, какие традиции сопровождают эти дни и что нельзя делать — об этом рассказало агентство URA.RU.

Когда и почему проходят родительские субботы?

Родительские субботы Великого поста — это особые дни поминовения, когда Церковь посвящает молитвы усопшим.

В будние дни поста не совершается полная литургия, поэтому верующие не могут провести полноценное поминовение. Чтобы восполнить эту утрату, в Церкви выделены три субботы — вторая, третья и четвертая недели Великого поста.

Эти дни, как правило, приходятся на тех, кто ушел недавно, и в них обязательно проводятся панихиды. Со временем родительские субботы стали временем молитвы за всех усопших, независимо от времени их смерти.

В 2025 году родительские субботы приходятся на следующие даты:

15 марта — вторая суббота Великого поста;

22 марта — третья суббота Великого поста;

29 марта — четвертая суббота Великого поста.

Традиции и ритуалы родительских суббот

Эти дни наполнены традициями, которые помогают выразить уважение и заботу о близких. Верующие приходят в храм, подают записки с именами усопших, чтобы они были помянуты на панихиде. Важной частью поминовения является посещение кладбища — люди очищают могилы, зажигают свечи и молятся.

Традиция раздачи милостыни также важна в этот день — многие верующие помогают нуждающимся, дарят постную пищу или жертвуют на благотворительность. На поминальной трапезе дома подают постные блюда: кутью, блины без молока и яиц, овощи и каши.

Верующие поминают не только своих родственников, но и всех христиан, чтобы помочь им обрести покой и прощение грехов. Церковь учит, что молитва за умерших — это проявление любви и заботы, поскольку усопшие уже не могут молиться за себя. Поминая их, верующие призывают Бога на милость к ним.

Почему именно суббота?

Суббота была выбрана для поминовения не случайно.

«Во время первых 40 дней Великого поста, известных как Четыредесятница, литургия Иоанна Златоуста, в рамках которой произносятся молитвы за усопших, проводится только по субботам», — пояснил священник Вячеслав Ланский, руководитель пресс-службы Кузбасской епархии.

Каждая родительская суббота связана с определенными историческими событиями и периодами, что придает этим дням особое значение.

Как подготовиться к родительским субботам?

Чтобы провести эти дни с пользой для души, стоит заранее подготовиться. Можно составить список имен усопших для подачи записок в храм, приобрести свечи для поминовения, а также подготовить постные блюда для трапезы или милостыни. Кроме того, полезно прочитать заупокойные молитвы дома, если нет возможности посетить храм.

Церковь рекомендует в родительскую субботу сначала посетить службу и помолиться за упокой душ. После службы по желанию можно поехать на кладбище, чтобы почтить память усопших. Но важно помнить, что молитва в храме всегда считается более значимой.

Что нельзя делать в родительские субботы?

Родительские субботы — это дни тишины, молитвы и памяти, а также важно соблюдать определенные ограничения. Например, не стоит устраивать шумные застолья или увлекаться развлечениями. Эти дни лучше посвятить молитве, духовному очищению и добрым делам.

Не стоит также заниматься тяжелым трудом или предаваться конфликтам и ссорам. Важно помнить, что эти субботы — время мира и примирения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что можно и нельзя есть в течение семи недель перед Пасхой.