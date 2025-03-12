Бандаж или операция: как лечить грыжу

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Анна Криушина
Анна Криушина 35 0

Профессор Иванов: вылечить грыжу можно только при хирургическом вмешательстве

Бандаж или операция: как выбрать метод лечения грыжи

Фото: 5-tv.ru

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Избавиться от этого недугам можно двумя способами.

Грыжа — это заболевание, при котором внутренние органы выпячиваются через слабые места в тканях. Единственным эффективным методом лечения в этом случае является хирургическое вмешательство. Об этом aif.ru рассказал заведующий хирургическим отделением, профессор Юрий Иванов.

Операция направлена на устранение дефекта, из-за  которого происходит выпячивание, и надежное укрепление грыжевых ворот. Существует два основных метода, используемых для этого.

Натяжной метод: врач стягивает и сшивает собственные ткани пациента Однако этот метод подходит только для небольших дефектов, так как сильное натяжение тканей может ослабить рубец и увеличить риск рецидива.

Ненатяжной метод: при этом методе используются специальные сетки-импланты, которые закрывают грыжевой канал, снижая риск осложнений и сокращая восстановительный период. Этот метод считается более современным и эффективным, особенно при больших размерах грыжи.

После операции крайне важно соблюдать рекомендации врача, чтобы избежать рецидива. Это включает в себя режим сна и питания, отказ от поднятия тяжестей и посещение физиопроцедур.

Что касается бандажей, то они не являются методом лечения грыжи. Бандажи могут временно контролировать выпячивание, но не устраняют дефект. Их использование оправдано в профилактических целях, например, после операций или при беременности, а также у пациентов, которым операция противопоказана из-за возраста или тяжелых заболеваний. Однако длительное ношение бандажа без хирургического лечения может привести к истончению тканей и увеличению грыжи.

Таким образом, единственным эффективным методом лечения грыжи остается операция, а бандаж рассматривается лишь как временная мера для облегчения состояния пациента.

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