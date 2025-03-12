Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по заводу в Курской области

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 41 0

В результате атаки националистов погибли четыре человека.

Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по заводу в Курской области

Фото: ИИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по заводу в Курской области. Об этом сообщили представители пресс-службы Следственного комитета России в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения украинскими боевиками террористического акта против мирного населения Курской области (п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В процессе расследования будут выявлены и наказаны представители украинской армии, причастные к теракту.

ВСУ совершили атаку на комбикормовый завод в Курской области днем 12 марта. В результате произошедшего погибли четыре человека, среди которых трое мужчин и одна женщина.

Еще один сотрудник предприятия получил тяжелые ранения и был экстренно доставлен в больницу. Второму пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, однако от госпитализации он отказался.

Врио главы региона Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские десантники штурмом взяли крупные «опорники» ВСУ в районе Часова Яра.

+8° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
86.57
-1.82 93.66
-1.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
Женщина и ребенок пострадали при взрыве газа в частном доме в Тобольске
18:23
Мечты должны сбываться: школьницы из ДНР впервые побывали на концерте SHAMAN
18:07
Новостройки с улучшенной отделкой: в Москве по префаб-технологиям возводят 99 домов по реновации
17:47
Хотели пробиться в его кокон: Шаляпин рассказал о встрече с инопланетянами
17:36
Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по заводу в Курской области
17:29
Пожар произошел в здании ЦДМ на Лубянке в Москве

Сейчас читают

«Виктория и День Победы»: российскую чемпионку подло наказали за поздравление с 9 Мая
Петербургского школьника госпитализировали с отравлением «Кротом»
«Абсолютно не согласна»: Юлия Савичева ответила на критику Алексея Чумакова
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской