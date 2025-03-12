Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по заводу в Курской области. Об этом сообщили представители пресс-службы Следственного комитета России в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения украинскими боевиками террористического акта против мирного населения Курской области (п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В процессе расследования будут выявлены и наказаны представители украинской армии, причастные к теракту.

ВСУ совершили атаку на комбикормовый завод в Курской области днем 12 марта. В результате произошедшего погибли четыре человека, среди которых трое мужчин и одна женщина.

Еще один сотрудник предприятия получил тяжелые ранения и был экстренно доставлен в больницу. Второму пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, однако от госпитализации он отказался.

Врио главы региона Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские десантники штурмом взяли крупные «опорники» ВСУ в районе Часова Яра.