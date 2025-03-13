Бывшая ассистентка Канье Уэста пустилась в бега из-за угроз с его стороны

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Экс-помощница Канье Уэста Лорен Пишотта в бегах из-за угроз с его стороны

Бывшая помощница Канье Уэста вынуждена скрываться из-за угроз с его стороны

Фото: © РИА Новости/Javier Rojas

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Осенью 2024 года Лорен Пишотта обвинила скандального рэпера в изнасиловании и описала эпизоды абьюза в шокирующих подробностях.

Бывшая ассистентка американского рэпера Канье Уэста Лорен Пишотта скрывается. Она была вынуждена уйти в тень, пишет The Mirror, так как после заявления о жестоком обращении со стороны артиста стала получать угрозы. Прошлой осенью девушка в подробностях рассказала о поведении звезды, обвинила его в домогательствах и изнасиловании.

Стоит отметить, Канье молчать не стал. Он резко ответил Лорен на ее претензии в соцсетях, в данный момент дело все еще находится на стадии рассмотрения. Экс-помощницу музыканта в суде представляет адвокат Лиза Блум. По словам правозащитницы, предполагаемой жертве рэпера пришлось пуститься в бега из-за его угроз. Она сравнивает Уэста с его коллегой Шоном Комбсом, известным как P. Diddy. С недавних пор — печально известным.

P.Diddy оказался за решеткой после серии обвинений в сексуальном и физическом насилии, его дело также связано с запрещенными веществами и торговлей людьми. Что же касается Канье, адвокат утверждает, что он накачал Лорен наркотиками, а потом воспользовался ее беспомощностью в звукозаписывающей студии Комбса.

«Канье Уэст и Шон Комбс очень богатые, могущественные мужчины… Они запускают PR-кампании против моего клиента и меня. Пытаются настроить СМИ против нас. Канье Уэст публиковал в соцсетях посты про моего клиента. Это отвратительные грязные оскорбления, чтобы запугать. Ей приходится скрываться. Ей пришлось оставить дом из-за угроз и харассмента и пуститься в бега», — цитирует Блум The Mirror.

Как отметила адвокат, Пишотта сейчас не работает, потому что прячется от обидчика. Но хоть выступать против состоятельных мужчин тяжело, это не невозможно, заключила она. Лорен заявила о насилии несколько месяцев назад. В свои показаниях она подчеркнула, что после изнасилования Канье Уэст вновь нападал, пытаться склонить к интимной близости, а еще превратил свой офис Yeezy в «сексуальную игровую площадку».

«Вы знаете, почему я никогда не занимался сексом с Лорен Пишоттой? Потому что от нее плохо пахнет», — таким был ответ рэпера в соцсети X.

Он добавил, что все желающие на нем нажиться останутся ни с чем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российского рэпера Мирона Федорова, известного как Oxxxymiron*, обвинили в педофилии.

* — признан физлицом-иноагентом на территории РФ.

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Бывшая ассистентка Канье Уэста пустилась в бега из-за угроз с его стороны

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