«Заведомо знал, что несовершеннолетняя»: рэпера Oxxxymiron* обвинили в педофилии

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 41 0

Рэпера Oxxxymiron* обвинили в педофилии

«Заведомо знал, что несовершеннолетняя»: рэпера Oxxxymiron* обвинили в педофилии

Фото: www.globallookpress.com/oxxxymiron. com

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Его обвиняют в изнасиловании и интимных переписках с несколькими девушками от 13 лет.

Против рэпера-иноагента Oxxxymiron* подали заявление в Следственный Комитет Российской Федерации — его обвиняют в сексуальном насилии и растлении несовершеннолетних. Иск был подан одной из бывших фанаток музыканта, с которой исполнитель на протяжении нескольких лет вел переписки интимного характера, зная, что девочке, на тот момент, исполнилось только 13 лет. Исполнителю же было 23.

«Заведомо зная, что она несовершеннолетняя, несколько лет, начиная с 2008 года (на тот момент ей было 13 лет) вел с ней переписку интимного содержания в сети ВКонтакте, присылал порнографические материалы, обсуждал детали планируемой интимной связи. Данные обстоятельства подтверждаются скриншотами переписки…», — говорится в документе, который адвокат Константин Ерохин показал 5-tv.ru.

Сторона заявителя надеется, что СК проведет проверку.

«Кроме того, о сексуальном насилии и растлении малолетних, по имеющимся данным, заявили другие женщины», — говорится в документе.

Скандал вокруг сексуальных связей Мирона Федорова с несовершеннолетними разгорелся несколько дней назад в социальных сетях. Сразу несколько девушек рассказали, что рэпер имел с ними интимные переписки и свзяи, когда тем было 13 и 15 лет соответственно. Одну из жертв, по ее собственному признанию, музыкант изнасиловал прямо на собственном концерте, а вторую он принуждал присылать ему интимные фото.

* — признан физлицом-иноагентом на территории РФ

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