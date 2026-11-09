Слава не спасла: к десяти годам тюрьмы за изнасилование приговорили экс-супруга Кэти Перри

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 34 0

В деле фигурировали четыре женщины, обвинившие комика в преступлениях, совершенных с 2004 по 2009 год.

За что посадили Рассела Брэнда

Фото: Reuters/Jack Taylor

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Экс-мужа Кэти Перри Рассела Брэнда приговорили к десяти годам за изнасилование

Бывшего мужа певицы Кэти Перри Рассела Брэнда приговорили к десяти годам и шести месяцам лишения свободы. Британского комика и телеведущего признали виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщил телеканал Sky News.

«Теперь я должен назначить вам наказание за преступления, которые вы совершили в отношении четырех женщин в период с 2004 по 2009 год», — заявил судья Беннатан во время оглашения приговора.

Всего Брэнда признали виновным по четырем эпизодам: одному случаю изнасилования и трем случаям сексуального насилия. Присяжные вынесли вердикт после четырехнедельного разбирательства в Королевском суде Саутуарка.

За изнасилование комику назначили девять лет заключения. По остальным эпизодам суд определил дополнительные сроки — девять, 18 и восемь месяцев. При вынесении окончательного решения судья учел все преступления в совокупности, а также обстоятельства, которые могли смягчить наказание.

Отдельно судья остановился на известности Брэнда. По его словам, популярность артиста долгое время помогала ему избегать ответственности. После публикаций о предполагаемых преступлениях в 2023 году другие женщины также решились публично рассказать о пережитом.

Среди смягчающих обстоятельств суд учел отсутствие серьезных судимостей в прошлом, большой промежуток времени с момента последнего преступления и помощь, которую Брэнд оказывал людям с зависимостями. Именно эти факторы позволили сократить срок за изнасилование на год.

Во время оглашения приговора артист почти не проявлял эмоций. Перед тем как его увели из зала суда, он обратился к супруге Лауре Галлахер и попытался ее успокоить. После заседания в защиту сына выступил и отец комика Рон Брэнд. Он усомнился в справедливости судебного разбирательства и предположил, что присяжные могли быть необъективны.

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