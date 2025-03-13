Возвращение легенды: Овечкин рассматривает переход в московское «Динамо»

Александр Овечкин, легендарный хоккеист «Вашингтон Кэпиталз», задумался о возвращении в Россию и переходе в московское «Динамо» после окончания контракта с НХЛ в 2026 году.

Олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с aif.ru заявила, что возвращение хоккеиста Александра Овечкина станет важным событием для московского «Динамо» и российского спорта в целом.

«Для „Динамо“ возвращение Овечкина было бы важным событием, так как это повысит интерес к клубу, а также может повлиять на схемы игры, учитывая его уровень. Думаю, это было бы замечательно», — сказала Журова.

Возвращение Овечкина в «Динамо» может стать не только радостным событием для болельщиков, но и важным шагом для развития российского хоккея. Как отметила Журова, Овечкин продолжает демонстрировать отличную физическую форму, что дает надежду на успешное завершение карьеры на родине.

«Это было бы действительно замечательно, и для болельщиков, и для „Динамо“. Если бы это случилось, это было бы значимым событием», — добавила олимпийская чемпионка.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов также положительно оценил возможный переход Овечкина в «Динамо».

«Александр подтвердил в очередной раз свое отношение к стране в это непростое время. Просто молодец», — заявил Фетисов.

Карьера Овечкина в НХЛ началась в 2005 году, и за это время он стал обладателем Кубка Стэнли, самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги и одним из лучших бомбардиров в истории. Однако свои первые шаги в профессиональном хоккее он сделал именно в «Динамо», дебютировав в составе клуба в 16 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Овечкин отдал три голевые передачи в матче с «Анахаймом».