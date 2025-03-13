«Все задачи выполнены»: Ковальчук об итогах работы Счетной палаты за 2024 год

Об этом он заявил в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Счетная палата выполнила все задачи, поставленные главой государства Владимиром Путиным и Федеральным собранием на 2024 год. Об этом заявил председатель ведомства Борис Ковальчук в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Все задачи, которые были поставлены главой государства и Федеральным собранием, Счетной палатой выполнены. Проведены все запланированные на отчетный год мероприятия», — сказал председатель Счетной палаты РФ.

Он отметил, что в отчетном году ведомство осуществило 38 проверок, которые напрямую были связаны с реализацией необходимых задач.

Ковальчук также сообщил о реализации национальных проектов за период с 2019 по 2024 год, сказав, что Счетная палата приступила к исполнению поручения президента РФ по анализу их итогов.

«Эта работа проводится у нас в рамках отдельного экспертно-аналитического мероприятия, и в Счетной палате этой проверке уделяется, конечно же, особое внимание», — сказал он.

Как отметил председатель Счетной палаты, что в этом году запланировано 113 мероприятий.

В данный момент проводится оценка эффективности расходов на приобретение российских технологий, оборудования и материалов в рамках реализации национальных проектов. Было уже выявлено наличие иностранных компонентов в отечественной продукции.

Кроме того, были внимательно проанализированы задачи, связанные с проведением спецоперации.

Также проводится оценка эффективности использования бюджетных ресурсов на научно-технологическое развитие государства.

Ковальчук добавил, что у нас еще не сформирована полностью эффективная система взаимодействия науки, технологий и производства. Имеются недостатки в нормативно-правовой базе и отсутствие в стратегических документах показателей, отражающих достижения в области научно-технического прогресса. Все это было выявлено в результате анализа.

Всего в течение отчетного года было выявлено 4706 нарушений в процессе государственных закупок, сумма которых превышает один триллион рублей.

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