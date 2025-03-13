+Умерла композитор мультфильма «Маугли» София Губайдулина

На 94-м году жизни умерла композитор София Губайдулина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани. Градоначальник Ильсур Метшин выразил искренние соболезнования родным и близким легендарного композитора.

Она написала музыку к более 25 различных фильмов и мультипликаций. Среди них — «Маугли», «Чучело», «Вертикаль» и «Мария — королева Шотландии».

Губайдулина была почетным гражданином столицы Республики Татарстан, она — лауреат почти всех престижных музыкальных наград в мире, в том числе и шведского аналога Нобелевской премии — Королевской.

А в 2022-м легендарный советский и российский композитор была даже номинирована на премию «Грэмми» за композицию «Гнев божий» в категории «Лучшее современное классическое произведение».

Губайдулина родилась в 1931 году в Чистополе, но уже в год вместе с родителями переехала в столицу республики — Казань. Через 12 лет юная девушка поступила в музыкальную гимназию, которую окончила по классу фортепиано. В 1991-м София Асгатовна переехала жить в Германию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер автор текста гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров. Ему было 86 лет.

Чупрову принадлежит знаменитая строка «Державный град коронован красотою», которая стала неотъемлемой частью гимна Санкт-Петербурга. Эти слова были положены на музыку композитора Рейнгольда Глиэра.