Устроила дома наркопритон: новые подробности убийства ребенка в Миассе

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 41 0

Накачавшая ребенка метадоном мать устроила дома наркопритон

Устроила дома наркопритон: новые подробности убийства ребенка в Миассе

Фото: Telegram/Челябинский Следком/su_skr74

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В Челябинской области погиб двухлетний мальчик после того, как его мама ввела ему метадон в целях «успокоения».

Мать, накачавшая двухлетнего ребенка метадоном в городе Миасс Челябинской области, устроила дома наркопритон. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, отметив, что ребенок погиб после того, как родительница ввела ему наркотики, чтобы тот «не кричал».

Собеседник отметил, что 31-летняя женщина вместе со своим 32-летним супругом постоянно приглашала в гости наркоманов, которые надолго оставались в доме. Муж подозреваемой неоднократно судим по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе за кражу, грабеж и хранение наркотических средств.

Помимо погибшего ребенка, в семье проживали еще трое малолетних детей — девочки-близнецы десяти лет, а также восьмилетний сын.

«Обвиняемая с целью успокоения своего малолетнего ребенка, избавления себя от его периодических криков неоднократно умышленно вводила наркотические средства с помощью шприца в организм сына», — прокомментировали трагедию в СК РФ.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», ей грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности этой истории.

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