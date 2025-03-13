«Разница налицо»: Захарова о различиях целей команд Байдена и Трампа по вопросу Украины

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 43 0

Захарова указала на различие целей команд Трампа и Байдена по Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Jim LoScalzo - Pool via CN; 5-tv.ru

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И предыдущая, и нынешняя администрации президента США располагали достоверной информацией о том, что происходит в Незалежной, но использовали ее по-разному.

Разница между администрацией бывшего президента США Джо Байдена и действующего Дональда Трампа по вопросу Украины очевидна. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

По словам дипломата, и команда Байдена знала о том, что на самом деле происходит на Украине, и администрация Трампа располагает соответствующей информацией. Но у этих политиков разные цели, поэтому они по-разному действовали. В этом их основное отличие.

«Кому как не команде, которая сейчас пришла в Белый дом, знать, что на самом деле происходит на Украине? Я думаю, что и предыдущая прекрасно знала, что там происходит, просто цели и задачи у команды Байдена — всех, кто туда входил, — были иными, нежели они их декларировали. <…> Знали и те, и другие. По-разному к этому относились. Здесь разница налицо», — пояснила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что предыдущая администрация США только говорила о поддержке демократии на Украине, но на самом деле они ее там убили. Изменив не в лучшую сторону все в этой стране. Они скрывали истинные намерения, чтобы превратить Украину в инструмент для реализации своих целей.

Политики, которые сейчас пришли к власти в Белом доме, наоборот, подсвечивают действия своих предшественников, отметила Захарова. Она также заявила, что эта разница была заметна уже в рамках саммита G20. Там нынешние представители США были настроены иначе — без агрессии и русофобии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова не сдержала слез при перечислении погибших от рук ВСУ детей.

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