Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 25 0

Киевские неонацисты нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре.

Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В поселке Октябрьский Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ранены двое мужчин и одна женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Беспилотники ВСУ нанесли удары по нашей территории. Ранены три мирных жителя», — поделился информацией губернатор.

Ущерб был нанесен и инфраструктуре региона.

«В результате детонации дрона посечены ворота гаража, также у четырех транспортных средств повреждены кузова и остекление», — уточнил Гладков.

 

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МЧС России запретило сбивать дроны ВСУ подручными средствами.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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