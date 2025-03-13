Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

Киевские неонацисты нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В поселке Октябрьский Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ранены двое мужчин и одна женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Беспилотники ВСУ нанесли удары по нашей территории. Ранены три мирных жителя», — поделился информацией губернатор.
Ущерб был нанесен и инфраструктуре региона.
«В результате детонации дрона посечены ворота гаража, также у четырех транспортных средств повреждены кузова и остекление», — уточнил Гладков.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что МЧС России запретило сбивать дроны ВСУ подручными средствами.
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