Это опасно: МЧС России запретило сбивать дроны ВСУ подручными средствами

Ведомство дало рекомендации по поведению рядом с беспилотниками.

МЧС России запретило сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) подручными средствами. Об этом сообщило ТАСС.

Ведомство выделило ряд рекомендаций по поведению рядом с летящими или упавшими дронами. Например, нельзя сбивать беспилотник подручными средствами. Кроме того, запрещено подходить к лежащему БПЛА или прикасаться к нему.

МЧС советует при обнаружении упавшего дрона отойти от него на расстояние 100 метров и спрятаться за каким-то большим объектом: деревом или зданием. Кроме того, необходимо постараться предупредить людей, находящихся рядом, об опасности. Затем сообщить о находке по телефону 112.

В непосредственной близости от беспилотника пользоваться радиоаппаратурой, устройствами с GPS и мобильными телефонами запрещено.

Кроме того, нельзя фиксировать происходящее на камеру.

«Обнаружили БПЛА — не информируйте противника! Не снимайте работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру. Не выкладывайте материалы о БПЛА в социальные сети», — призывает ведомство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший полицейский из Подмосковья сбил дрон из ружья во время массированной атаки ВСУ 11 марта. У мужчины было четыре заряда, но в темноте смог попасть лишь в один аппарат. Он хотел помешать беспилотникам приблизиться к жилым районам. Поэтому делал выстрелы на подлете, когда БПЛА находились еще над полем. Осколки сбитого дрона повредили забор.