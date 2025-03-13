Путин: Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток

Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, заявил российский лидер Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, но это должно привести к долгосрочному миру.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров на высшем уровне.

Путин также подчеркнул, что Украина может использовать временное перемирие для наращивания сил, поэтому нужно подумать о том, кто и как будет контролировать достигнутое сторонами соглашение.

«Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находятся, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Эти 30 суток будут как использовать? Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие?» — задался вопросом президент.

С соответствующим предложением прежде выступили США по итогам переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Киев также выразил готовность к прекращению огня на месяц.

Однако, как подчеркнул прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, нашей стране нужен устойчивый мир на Украине, который будет долгосрочным, а не временным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф проведут встречу вечером 13 марта в Москве. Она состоится в закрытом формате.