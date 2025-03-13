«Прививка самостоятельности»: Путин с сарказмом поблагодарил «западных партнеров»

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 13 0

Владимир Путин назвал отношение Запада к России прививкой самостоятельности

«Прививка самостоятельности»: Путин с сарказмом поблагодарил «западных партнеров»

Фото: 5-tv.ru

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По словам президента, у России еще все впереди.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия получила от «западных партнеров» прививку самостоятельности и суверенитета. Подобным образом российский лидер высказался в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

«Нам наши так называемые „партнеры“ сделали хорошую прививку, прививку самостоятельности, суверенитета. И поэтому все наши программы, связанные с укреплением нашего технологического суверенитета, мы будем, безусловно, продолжать», — считает президент.

На совместной пресс-конференции двух лидеров Союзного государства Владимир Путин и Александр Лукашенко выразили полную солидарность в вопросах отношений с коллективным Западом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам Владимира Путина в настоящий момент в закрытом режиме ведутся переговоры о возвращении иностранных компаний на российский рынок.

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