В аэропортах Москвы и Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения ввели на работу столичного аэропорта Внуково и калужского Грабцево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Внуково — с 6:13 по московскому времени; Калуга (Грабцево) — с 5:25», — заявил он.

Кореняко подчеркнул, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

К слову, вместе с тем аналогичные меры были введены ночью в аэропорту Сочи. Однако практически спустя час они были сняты.

Также на днях ограничения ввели на прием и вылет самолетов в аэропорту Шереметьево и Внуково. А до этого в Домодедово и Жуковский.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что 11 рейсов, направляющихся в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий. Представители авиакомпании «Аэрофлот» также объявили о корректировке расписания шести рейсов с пунктом назначения в Сочи. Причиной назвали сильные порывы бокового ветра. Все эти самолеты отправились на запасные аэродромы.