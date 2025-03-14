Девятибалльный шторм накроет Москву 14 марта

В Москву 14 марта придет девятибалльный шторм, а предшествовал ему самый продолжительный ливень этой весны. После непогоды ожидается значительное похолодание. Об этом написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, в середине дня порывы ветра будут достигать 18–23 метра в секунду. Пик непогоды ожидается с 15:00 до 18:00 по местному времени.

Ночью температура воздуха будет достигать семи и десяти градусов тепла, после полудня воздух прогреется до 14 градусов. На выходных ветер стих, но при этом наступит резкое похолодание до двух-шести градусов тепла днем.

Тишковец отметил, что шторм настигнет не только жителей Москвы, а всю Центральную Россию от Верхневолжья до Черноземья.

Синоптик прогнозирует, что порывы ветра в столице в пятницу будут достигать 23-х метров в секунду, что соответствует девятибалльному шторму по шкале Бофорта.

Ожидается, что при девятибалльном шторме ветер будет обрушивать конструкции, валить, повреждать линии электропередач и сносить кровли домов.

При этом обычно штормовое предупреждение МЧС объявляет при прогнозе о скорости ветра свыше 15 метров в секунду.

До этого депутат Госдумы и доброволец-спасатель Олег Леонов рекомендовал во время шторма не парковать машины рядом с деревьями и рекламными щитами и не подходить к ним близко. Также лучше избегать шатающихся предметов и проводов.

Еще с вечера 13 марта Москву накрыла непогода, хотя до этого в столице было аномальное потепление. Видимость на дорогах снизилась до одного километра.

Частные метеостанции, которые расположены к западу от города, зафиксировали выпадение от трех до восьми миллиметров осадков.

Тем временем, другие регионы России уже начинают готовиться к наводнениям. По данным метеорологов, основной разлив произойдет в апреле. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на европейской территории РФ подтопление будет слабым.

В зоне риска снова Оренбургская область, которой весна нанесла немалый ущерб в 2024 году. Подтопления ожидаются также в Мурманской, Ленинградской и Новгородской областях. Такой же прогноз ожидается в Уфе и в Кировской области. Также подтопления ожидаются в Омской области, Якутии и Забайкальском крае. Низины может залить водой в Хабаровском крае и на Чукотке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сахалин накрыла сильнейшая метель. На острове выпала треть месячной нормы осадков, снегопад только усиливается. Непогоду на остров принес холодный циклон. Снега намело столько, что под сугробами полностью скрылись припаркованные автомобили. Бригады коммунальщиков перевели на усиленное дежурство. Больше сотни снегоуборочных машин сейчас расчищают улицы.

На этом фоне ввели массовые ограничения на федеральных трассах. Некоторые участки закрыты для всех видов транспорта. На обочинах выстроились очереди из грузовиков. Водители не рискуют ехать по гололедице. Видимость на дорогах близка к нулевой. Обзору мешают не только порывы ветра, но и туман.