Перекрыты федеральные трассы: Сахалин накрыла сильнейшая метель

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Сахалин накрыла сильнейшая метель

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Ясько; 5-tv.ru

Тема:
Погода

На острове выпала треть месячной нормы осадков, снегопад только усиливается.

Города и поселки на Сахалине заметает. Непогоду на остров принес холодный циклон. Снега местами намело столько, что под сугробами полностью скрылись припаркованные автомобили.

Бригады коммунальщиков перевели на усиленное дежурство. Больше сотни снегоуборочных машин сейчас расчищают улицы. Но, похоже, силы в борьбе со стихией не равны. А метель по прогнозам только усилится.

На этом фоне ввели массовые ограничения на федеральных трассах. Некоторые участки закрыты для всех видов транспорта. На обочинах выстроились очереди из грузовиков. Водители не рискуют ехать по гололедице.

Кроме того, видимость на дорогах близка к нулевой. Обзору мешают не только порывы ветра, но и туман.

Из-за сложных условий, пришлось отменить несколько авиарейсов.

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