Между супругами большая разница в возрасте.

Бизнесмен Курбан Омаров решил выяснить, почему Валерия согласилась выйти за него замуж. Известно, что между супругами существенная разница в возрасте. Ему 44 года, а ей всего 23.

«Как такая красивая прибилась ко мне? Ты слепая была, что ли? Ничего не видела? Как так получилось, что мне досталась?» — в шутку спросил Курбан.

В свою очередь, счастливая Валерия, укутанная в черно-белое клетчатое пальто, смущенно рассмеялась в ответ и поспешила прикрыть лицо рожком от мороженого, которое держала в руках.

Ответ девушка дала в текстовой подписи к публикации в социальной сети.

«Обожаю юмор моего мужа, а еще я невероятно рада, что сквозь года мы только приумножили наши чувства и с таким же трепетом относимся друг к другу», — призналась в любви Валерия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие трудности жене Омарова пришлось преодолеть во время ремонта, который супруги делали в своем подмосковном коттедже.

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