Разнообразные тренды: дизайнеры из разных стран представили коллекции на Московской неделе моды
Дизайнеры из разных стран представили коллекции на Московской неделе моды
Фото, видео: 5-tv.ru
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Чем в этот раз нас удивят законодатели стиля?
Около тысячи дизайнеров представили свои коллекции на Московской неделе моды. В столицу приехали дизайнеры из Индонезии, ЮАР, Турции и других стран.
И если раньше мода диктовала, сейчас — предлагает. Среди разнообразных трендов есть что выбрать. Одни сделали ставку на брутальность и простоту форм, другие вдохновились этникой, представив легкие кружевные модели, напоминающие о традициях русского вязания.
«Русский стиль и мода на все русское триумфально идет от Европы по всей планете. И уже более ста лет не сдает своих позиций. У нас огромный культурный пласт. Декоративно-прикладное искусство богатейшее. Орнаменты, вышивки. Все ремесла», — рассказала автор книг о моде, эксперт Мария Третьякова.
Московская неделя моды продлится до 18 марта.
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