Разнообразные тренды: дизайнеры из разных стран представили коллекции на Московской неделе моды

Чем в этот раз нас удивят законодатели стиля?

Около тысячи дизайнеров представили свои коллекции на Московской неделе моды. В столицу приехали дизайнеры из Индонезии, ЮАР, Турции и других стран.

И если раньше мода диктовала, сейчас — предлагает. Среди разнообразных трендов есть что выбрать. Одни сделали ставку на брутальность и простоту форм, другие вдохновились этникой, представив легкие кружевные модели, напоминающие о традициях русского вязания.

«Русский стиль и мода на все русское триумфально идет от Европы по всей планете. И уже более ста лет не сдает своих позиций. У нас огромный культурный пласт. Декоративно-прикладное искусство богатейшее. Орнаменты, вышивки. Все ремесла», — рассказала автор книг о моде, эксперт Мария Третьякова.

Московская неделя моды продлится до 18 марта.