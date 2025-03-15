Должность инспектора по вопросам ответственного обращения с животными могут ввести в Москве

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 20 0

В Москве введут должность инспектора по ответственному обращению с животными

Должность инспектора по вопросам ответственного обращения с животными могут ввести в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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Он станет посредником в коммуникации жителей столицы с зоозащитниками и городскими службами.

В столице предложили ввести должность инспектора по вопросам ответственного обращения с животными. Об этой инициативе «Известиям» рассказал депутат Александр Даванков.

«Проблема животных давно требует серьезного решения. Бездомные собаки, нападения на людей, переполненные приюты, владельцы, которые бросают питомцев или держат их в ненадлежащих условиях — все это создает напряженность», — пояснил парламентарий.

Инспектор, по задумке законотворцев, станет посредником в коммуникации жителей столицы с зоозащитниками и городскими службами. Как объяснил Даванков в беседе с журналистами, в столице нет единого органа, который решал бы вопросы, связанные с животными. Их делят между собой несколько ведомств — Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Комитет ветеринарии, Роспотребнадзор и другие.

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