Цена билетов на матчи НХЛ выросла вдвое в преддверии рекорда Овечкина по голам

Из-за приближающегося рекорда по голам нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина цена билетов на некоторые матчи НХЛ с его участием в регулярных чемпионатах лиги выросла вдвое. Об этом пишет The Washington Times.

«Билеты на матч „Вашингтон Кэпиталз“ взлетели до умопомрачительных цен, поскольку суперзвезда Александр Овечкин приближается к рекорду Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ», — говорится в публикации.

Есть вероятность, что российский нападающий побьет рекорд до окончания регулярного сезона в апреле.

Аналитики отмечают, что матч, где Овечкин может забить свою рекордную шайбу, может стать самыми дорогими за всю историю НХЛ. Стоимость билета может превысить отметку в 700–800 долларов.

Александр Овечкин начинал свою карьеру в клубе «Динамо». За «Вашингтон Кэпиталз» он играет с 2005 года. На счету хоккеиста в настоящий момент 886 голов и 714 эффективных передач. К тому же он является единственным хоккеистом из РФ в НХЛ, который дошел до данной отметки. Спортсмен почти достиг рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, составляющего 894 шайбы. До победы Овечкина в «гонке» осталось забросить восемь раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Овечкин рассматривает переход в московское «Динамо».