В ходе протестов в Белграде 56 человек получили травмы

Кроме того, были повреждены около 100 тракторов.

В результате протеста студентов и сторонников оппозиции в Белграде 56 человек получили травмы. Кроме того, были сломаны 100 тракторов. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич в ходе своего обращения к гражданам.

«Мы полицейские дубинки даже не подняли и не применили сегодня. Полицейские терпели все и вытерпели. В Пионерский парк (перед администрацией президента, где стоят палатки группы „Студенты 2.0“ за возобновление учебы — ред.) брошено свыше 60 крупных петард, уничтожено более 100 тракторов», — сказал он.

Вучич добавил, что 44 человека госпитализировали в центр неотложной помощи, 11 — в клиническую больницу «Звездара», один — в Земун. За участие в беспорядках были привлечены к ответственности 22 человека. В протестах приняли участие 107 тысяч человек.

В настоящий момент протестующие покинули площадь, пишет ТАСС. По центральным улицам города возобновляется движение транспорта. Свои посты у государственных учреждений начали покидать усиленные наряды полиции. В ходе протестов они не применяли силу и не предпринимали попыток разогнать толпу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Сербии продолжаются массовые протесты.