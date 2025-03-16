В ходе протестов в Белграде 56 человек получили травмы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

В Белграде в ходе протестов 56 человек получили травмы

Вучич заявил о повреждении ста тракторов в ходе протестов в Белграде

Фото: © РИА Новости/Александар Джорович

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Кроме того, были повреждены около 100 тракторов.

В результате протеста студентов и сторонников оппозиции в Белграде 56 человек получили травмы. Кроме того, были сломаны 100 тракторов. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич в ходе своего обращения к гражданам.

«Мы полицейские дубинки даже не подняли и не применили сегодня. Полицейские терпели все и вытерпели. В Пионерский парк (перед администрацией президента, где стоят палатки группы „Студенты 2.0“ за возобновление учебы — ред.) брошено свыше 60 крупных петард, уничтожено более 100 тракторов», — сказал он.

Вучич добавил, что 44 человека госпитализировали в центр неотложной помощи, 11 — в клиническую больницу «Звездара», один — в Земун. За участие в беспорядках были привлечены к ответственности 22 человека. В протестах приняли участие 107 тысяч человек.

В настоящий момент протестующие покинули площадь, пишет ТАСС. По центральным улицам города возобновляется движение транспорта. Свои посты у государственных учреждений начали покидать усиленные наряды полиции. В ходе протестов они не применяли силу и не предпринимали попыток разогнать толпу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Сербии продолжаются массовые протесты.

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