Пушилин: ситуация на красноармейском направлении стабилизирована

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Пушилин сообщил о стабилизации ситуации на красноармейском направлении

Мир Сюжет: Спецоперация России на Украине Пушилин сообщил о стабилизации ситуац

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ранее ВСУ перебрасывали туда резервы с курского.

Ситуация на красноармейском направлении стабилизирована, сообщил глава Донецкой народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывали туда резервы с курского направления.

Глава региона отметил, что главной задачей боевиков ВСУ было как можно дольше удерживать подразделения Вооруженных сил России.

«Тем не менее, даже [несмотря на] то что противник перебрасывал дополнительные резервы с курского направления в том числе, нашим подразделениям удается стабилизировать ситуацию и двигаться вперед», — сообщил Пушилин в видеообращении.

Российские военные продвинулись также на северском и краснолиманском направлениях, добавил Пушилин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ освободили Гончаровку в Курской области. Российские военные также поразили украинских боевиков в районах Гоголевки, Горналь, Гуево, Заолешенки, Запселье, Олешня и Рубанщина. Была отражена контратака врага. За сутки ВСУ потеряли более 260 боевиков, пять бронетранспортеров, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия.

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