ВС России усилили давление под Добропольем

Пока на Украине все громче обсуждают проблемы во власти, на фронте ситуация продолжает меняться. Еще два населенных пункта удалось освободить российским военным — Уланово в Сумской области и Ново-ВодянОе в ДНР. А в районе Доброполья продолжается давление на окруженную группировку ВСУ. Возможностей для ее снабжения все меньше. Российские войска отрезают один маршрут за другим. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин с передовой.

Главное правило по дороге в Красноармейск: Услышал стрельбу — прочь из машины. Нам повезло. Дрон не снижаясь прошел мимо.

Красноармейск — это огромный логистический хаб. Отсюда уходят в Доброполье штурмовые группы. Отсюда по противнику, зажатому в котле, бьет артиллерия. Это расчет 14-й отдельной артиллерийской бригады Кальмиус группировки Центр.

«Штурма запрашивают в основном разобрать либо пулеметную точку либо какой-то укрепчик, где окопались укронацисты. Цели разнообразные, работаем часто, пехоте помогаем», — говорит наводчик 14-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады «Кальмиус» группировки «Центр».

В воздухе постоянно жужжат дроны. И наши, и противника.

Дальше Красноармейска машины не ездят. Вся логистика — пешком. На маршрутах дежурят посты воздушного наблюдения, которые прикрывают идущих на задание штурмовиков — сбивают дроны и предупреждают огнем.

«Конкретные сказать определенные часы когда они полетят, никто не может. Постоянно смотрим, постоянно наблюдаем. Контролируем вверенные нам квадраты. Начинаем отстреливать, если не попадаем дальше переходит на другие ПВНы», — рассказал заместитель командира взвода снйперой 30-й ГВМСБР с позывным «Кевин».

Двигаемся дальше — идем на позиции операторов БПЛА. Здесь понимаешь, какой это полезный навык — уметь долго ходить в тяжелом снаряжении. Вот эти фронтовые расстояния, они необъятные. От точки до точки идешь, и парни говорят: «Ну тут немного пройти», и ты идешь час, второй, по их понятиям это немного.

И вот мы на месте. Операторы дронов-перехватчиков 30-й глвардкйской мотострелковой бригады группировки центр прикрывают движение штурмовиков с воздуха. Их задача — сбивать тяжелые агродроны, если те прилетят отбомбиться по пехоте. Перехватчики висят в воздухе долго за счет сверхлегкого заряда взрывчатки.

«Легкая, мы можем летать дальше и больше. Для поражения этого достаточно. Бабу Ягу тоже валит. А вообще не добавляет никакого веса», — говорит оператор БПЛА 30-й отдельной МСБР группировки «Центр» Олег Мухин.

Они — часть большой и сложной системы. Прикрытие с воздуха, разведка, уничтожение опорных пунктов, снабжение штурмовиков. Это тысячи самых разных операций, совокупность которых и обеспечивает продвижение группировки Центр на Добропольском направлении.

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