Над Курской, Орловской и Брянской областями сбиты 15 беспилотников

Дроны противника удалось ликвидировалось с 19:05 по 20:20 мск.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА — девять над Курской областью, пять над Орловской области и один над Брянской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 19.05 до 20.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: девять БПЛА — над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Орловской области, один БПЛА — над территорией Брянской области», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России.
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