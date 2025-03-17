Во Франции требую от США вернуть статую Свободы

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Die Welt: депутат ЕП высказался за возвращение США статуи Свободы во Францию

Во Франции требую от США вернуть статую Свободы

Фото: Mark Lennihan/AP/TASS

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Монумент находится в Штатах с 1885 года.

Депутат Европарламента (ЕП) Рафаэль Глюксманн обратился к властям США с тем, чтобы государство вернуло Франции вверенную ранее статую Свободы. Об этом сообщает Die Welt.

«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — так высказался французский политик Глюксманн, выступая на съезде партии Place publique («Общественное место»).

Сам Глюксманн разделяет позицию оказания помощи украинской стороне, а также до этого множество раз критически говорил об администрации США, когда та стремилась к «сближению с Россией».

В настоящий момент статуя Свободы располагается в Соединенных Штатах на острове Свободы, в части юго-запада от Манхэттена. Произвели культурный объект во Франции. В 1885 году 225-тонное изваяние разобрали и отправилась в Нью-Йорк, где его открыли годом позже. Национальным памятником объект стал 15 октября 1924 года.

Монумент был вдохновлен победой аболиционистов в Гражданской войне в США 1861–1865 годов. Создание статуи началось с идеи французского писателя и политического деятеля Эдуарда Рене Лефевра де Лабулэ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько каждый европеец отдал денег на «помощь Украине».

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