«Сотрясание воздуха»: Грушко о перспективах отправки миротворцев НАТО на Украину

Он считает, что международное сопровождение сейчас невозможно.

Расположение миротворцев из стран НАТО на Украине станет фактически подтверждением их участия в рядах одной из сторон конфликта, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в беседе с корреспондентом «Известий».

«Об этом говорили президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров — нам абсолютно все равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве. В любом случае, если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов», — пояснил собеседник.

К тому же, добавил Глушко, о международном сопровождении станет возможно говорить исключительно после выработки соглашения.

«И если стороны придут к пониманию о том, что „мирный пакет“ нуждается в международном сопровождении, тогда появляется предмет обсуждения. Речь может идти о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока — сотрясание воздуха», — поделился своим мнением по вопросу дипломат.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон выступал с инициативой по отправке миротворческого контингента Евросоюза (ЕС) в Киев. Также 26 февраля Лавров отмечал, что Россия не допускает любых вариантов нахождения миротворцев из Европы на территории Украины.

Ранее, писал 5-tv.ru, Макрон назвал города Украины, где Запад может разместить своих военных.