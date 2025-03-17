Аксенов заявил о готовности Крыма к отражению атак украинских диверсантов

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Аксенов: Крым способен отразить атаки украинских диверсантов

Крым готов к отражению атак украинских диверсантов

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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На полуострове регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны.

Крым способен отразить атаки украинских диверсантов. На территории полуострова регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны. Об этом РИА Новости рассказал глава республики Сергей Аксенов.

«Мы знаем, на что способен враг, и готовы к любому развитию событий. Регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны „Барс-Крым“ в условиях, приближенных к боевым, отрабатывается взаимодействие между подразделениями, с военными и другими силовыми структурами. Наши бойцы готовы к выполнению поставленных задач, в том числе связанных с отражением атак диверсантов», — сказал Аксенов.

Он также отметил, что обеспечение безопасности Крыма, его жителей и стратегически важных объектов — приоритетная задача, для ее выполнения принимаются все необходимые меры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие преступления идут ВСУ на фоне поражений на фронте. Один из примеров — попытка прорыва в Брянскую область. Она провалилась, так как российские военные оперативно засекли диверсионно-разведывательную группу. К слову, в ее состав входили исключительно иностранцы.

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