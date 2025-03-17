«Распространяют откровенную ложь»: что известно о протестах в Сербии

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Брюссель недоволен независимым курсом Белграда, который отказался ввести антироссийские санкции, отстаивает национальные интересы и сохраняет энергетическое партнерство с Россией.

Фото, видео: Reuters/Stoyan Nenov; 5-tv.ru

Президент Сербии Александр Вучич дал поручение провести расследование в связи с распространением фейков о ходе протестов в стране.

В эти выходные в демонстрациях приняли участие более ста тысяч человек. Они жгли фаеры, бросали петарды и нападали на правоохранителей. Пострадавших — 56, задержаны 22 погромщика. Вучич приказал силовым структурам найти провокаторов, которые сеют слухи о якобы применении силовыми структурами страны запрещенных «звуковых пушек». Это сразу опровергли в МВД Сербии. Но западные СМИ продолжают распространять эту версию.

«Пусть будет проведено расследование. И пусть привлекут к ответственности тех, кто публично распространяет откровенную ложь. Они должны понести правовую и уголовную ответственность за распространение такой грубой дезинформации, попытку обмануть общество и спровоцировать беспорядки на территории Сербии», — Вучич

Также Вучич заявил, что отставка премьер-министра Милоша Вучевича будет официально подтверждена на заседании парламента в ближайшие дни. О своем уходе политик объявил еще в конце января — на фоне протестов, вызванных трагедией в Нови-Саде.

При этом уходящий премьер поддержал президента страны. Вучич неоднократно сообщал о попытках Запада устроить в Сербии цветную революцию. Так, на подрыв стабильности в республике из-за рубежа было потрачено более трех миллиардов евро.

Брюссель недоволен независимым курсом Белграда. Сербия отказалась ввести антироссийские санкции, отстаивает национальные интересы, в том числе сохраняя энергетическое партнерство с Россией.

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